المبعوث الأممي يدعو للإسراع في عقد جلسة النوّاب لمنح الثقة لحكومة الوحدة

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن اللقاء يأتي لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.

وناقش الطرفان أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة من العملية السياسية الليبية.

وشدّد المبعوث الخاص كوبيش على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل الحكومة والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة.

كما أعرب المبعوث الخاص كوبيش عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

هذا والتقى كوبيش بقائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، الأدميرال فابيو أغوستيني، لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ حظر الأسلحة في ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار في ليبيا، بحسب البعثة الأممية.