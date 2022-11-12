المبعوث الأممي يدعو للتوافق على القاعدة الدستورية

استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

واستعرض المبعوث الأممي في مستهل اللقاء، نتائج لقاءاته مع عدد الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

وأكد النائبان حرص المجلس الرئاسي التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليييا، وإنهاء المراحل الانتقالية. بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة في إشارة للملتقى التحضيري الذي سيعقد بداية ديسمبر القادم.

بدوره أكد المبعوث الأممي على ضرورة دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات.