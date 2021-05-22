المبعوث الأممي يزور العاصمة التركية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا يان كوبيش، سيزور العاصمة أنقرة في الفترة من 22 إلى 23 مايو الجاري، بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقالت الخارجية التركية، في إيجاز صحفي، إن “وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيستقبل كوبيش”.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا.

هذا وأجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين، والتقى بمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بلاغ صحفي، فإن الزيارة تأتي في سياق جهود التواصل مع أعضاء المجتمع الدولي.