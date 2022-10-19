المبعوث الأممي يزور مفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وبحث اللقاء سُبل الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وناقش التحديات التي تعترض التقدم في هذا المجال، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، والمدد الزمنية التي تتطلبها كل عملية انتخابية.

كما استعرض اللقاء العمليات الانتخابية التي نفذتها المفوضية منذ تأسيسها، والدروس المستفادة التي أهلتها لأن تنفذ علميات انتخابية ترقى للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.

وأطلعَ السايح، المبعوث خلال زيارته على خطط وإجراءات المفوضية وهيكلها الإداري والفني، وما لديها من إمكانيات تؤهلها لأن تنفذ ما تكلف به من عمليات انتخابية، وقال في تصريح له عقب الزيارة: ” اللقاء يتناول التحديات والعراقيل التي مرت بها انتخابات 24 ديسمبر الماضي وإمكانية إيجاد حلول قانونية وفنية للمضي قدماً في العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتلقى قبول من كل الأطراف السياسية”.

بدوره أكد باتيلي على استمرار دعم البعثة والمجتمع الدولي عامةً، للانتخابات الليبية، وفي تصريحه قال: “نحن هنا لتشجيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الاستمرار في العمل الجيد وتحقيق طموحات الليبيين في اجراء انتخابات حره نزيهة تخرج بمؤسسات شرعية للبلاد، والبعثة تدعم المفوضية في ذلك”.