المبعوث الأممي يلتقي المجلس الرئاسي الجديد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، اليوم الخميس، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فقد أكد المنفي لكوبيتش المهام الأساسية للمجلس والتي من أهمها مواصلة المسار العسكري عن طريق متابعة أعمال لجنة 5+5 ودعمها وتأييدها وتوحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية وخاصة المؤسسات السيادية والسعي إلى مصالحة وطنية حقيقية ودعم مسار 13 بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأكد المبعوث الأممي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، أن البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسي والحكومة لاستلام مهامهم ومباشرة أعمالهم.

كما لفت كوبيش إلى دعم البعثة الفني لضمان نجاح الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر من العام الجاري وأن العمل سيكون مستمرا ومشتركا للوصول إلى الانتخابات وتحقيق جميع الاستحقاقات المطلوبة.

وهنأ المبعوث الأممي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه على انتخاب قائمتهم في عملية “شفافه وواضحة أمام جميع المتابعين المحليين والدوليين من خلال أعضاء لجنة الحوار التي ضمت مختلف أطياف الشعب الليبي”، وفق قوله.

هذا وعقد المجلس الرئاسي الليبي الجديد المنتخب، اجتماعه الأول أمس الأربعاء، بمقره المؤقت بمدينة طرابلس، بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالله اللافي عضو المجلس، وحضر الاجتماع موسى الكوني عضو المجلس عبر الاتصال عن بُعد.

وقدم رئيس وأعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، أطيب التهاني لأبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، التي تزامنت مع اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي.

هذا وتناول الاجتماع عددًا من المحاور استهلت بضرورة العمل على حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل حكومته في المدة المحددة، وفق ما جاء في مخرجات الحوار السياسي الليبي.

وناقش المجلس أيضا خلال الاجتماع آليات تنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقرر تنظيمه بحلول‏ الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وفي هذا الإطار، سيقوم المجلس بدعوة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبوع القادم، وذلك من أجل التشاور، لضمان توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة حتى تقام في الوقت المحدد لها.

كما تناول المجلس عددًا من الملفات المهمة ذات العلاقة بمهامها في هذه المرحلة، وأكد أنه سيتواصل مع الجميع، لتكون هذه المرحلة بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.