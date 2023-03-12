المبعوث الأممي يلتقي في بنغازي بممثلي الأحزاب السياسية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، في مدينة بنغازي، بممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، في إطار مشاوراته في أنحاء ليبيا.

واستمع باتيلي خلال اللقاء، إلى مخاوف ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني بشأن الانسداد السياسي وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن كيفية التصدي لها للوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك من خلال إجراء انتخابات شاملة.

وشدّد المبعوث الأممي على ضرورة الانصات للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، للاتفاق على خارطة طريق للانتخابات تكون قابلة للتنفيذ.

كما أكد باتيلي أن مبادرته القاضية بإنشاء فريق رفيع المستوى، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام.