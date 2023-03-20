المبعوث الأممي يُؤكد أهمية الإنصات لأصوات النساء

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في مقر البعثة يالعاصمة طرابلس، مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن اللقاء يأتي لمناقشة مبادرة المبعوث الأممي الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

ودعت النساء إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.

من جانبه شدّد باتيلي على “أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد”.

كما شجع المبعوث الأممي النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنًا عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد.

وقال باتيلي إن “ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات”.