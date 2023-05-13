المبعوث الأممي يُؤكد أهمية دور لجنة 6+6

استقبل الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم السبت، وفداً من لجنة 6+6 بمقر البعثة في طرابلس.

وشدّد باتيلي التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا، بحسب ما نقل حساب البعثة الأممية على تويتر.

وتبادل باتيلي رفقة الفريق الفني المكلف من البعثة، الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بانجاز الإطار التشريعي للانتخابات.

وجدّد باتيلي عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

وفي وقت سابق، التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكرر دعوته لجميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة.

وشدد باتيلي في اللقاء مع المشري، على دعم عمل لجنة 6+6 بروح من التوافق، وتم الاتفاق على ضرورة سرعة إنجاز اللجنة لعملها تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.

وفي سياقٍ ذي صلة، أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونقلت البعثة الأممية عن باتيلي قوله: “استعرضنا التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا، واتفقنا على الضرورة الملّحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.

في غضون ذلك، اطّلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أعمال اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 خلال لقائه النائب جلال الشويهدي، بمكتبه في مدينة القبة، حيث عقدت اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الاجتماعات في سبيل إنجاز مهمتها في إعداد القوانين الانتخابية.

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية عقدت اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأخذت ملاحظته الفنية.

وأوضح بليحق في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ ملاحظات مفوضية الانتخابات سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوانين الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية

وأضاف بليحق أنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ستتواصل مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وفقا لتعبيره.

من جانبه، ذكر عضو لجة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري لـ«عين ليبيا» أنّهم يسعون لتوسيع المشاورات مع جهات غير مفوضية الانتخابات حسبما تقدره الحاجة لإنجاح الانتخابات.