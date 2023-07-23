المبعوث الأممي يُؤكد استمرار دعمه لجهود إنجاح المصالحة

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، استمرار دعمه لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بالتنسيق مع الخبراء المختصين التابعين للبعثة الأممية للمساهمة في نجاح هذا الملف.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لا سيما الانتخابات والمصالحة الوطنية، ونتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً.

وأشاد باتيلي بالإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية التي عقدت في العاصمة الكونغولية برازافيل خلال اليومين الماضيين، والتي ستمهد الطريق لانعقاد المؤتمر الجامع بمشاركة واسعة من أبناء الشعب الليبي.

وقدم المبعوث الأممي إحاطة عن اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية بهدف تحقيق الاستقرار، والوصول لأجراء انتخابات توافق على نتائجها جميع الأطراف.

بدوره أكد النائب عبد الله اللافي بأن اجتماعات اللجنة التحضيرية ستكون في ليبيا، لتقديمه رسالة إيجابية تعزز نجاح ملف المصالحة الوطنية.

وأشار اللافي إلى الجهود المبذولة لانعقاد ملتقى العدالة الانتقالية بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، وأسر الضحايا والحرب ونجاحه سيساهم في نجاح ملف المصالحة الوطنية.

وأعتبر النائب بالمجلس الرئاسي أن استعادة الثقة بين الأطراف السياسية عاملا أساسيا لإنجاح العملية السياسية إضافة للقوانين والتشريعات المصاحبة.