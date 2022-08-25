المبعوث الأممي يُؤكد دعمه لجهود الحفاظ على الحوار بين النواب والدّولة

أكد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا رايزيدون زينيغا دعم الأمم المتحدة القوي للجهود التي يبذلها رئيسا مجلسا النواب والأعلى للدولة للحفاظ على الحوار بينهما.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبه الأول ناجي مختار، بحثا الجانبان خلاله تطورات الوضع في البلاد.

وشدّد زينيغا على ضرورة أن ينتهي مجلسا النواب والأعلى للدولة من وضع الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وأشار القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا إلى أهمية أن يحافظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية.