المبعوث الأممي يُؤكد دعمه لمبادرة المجلس الرئاسي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن المكالمة الهاتفية تناولت أهم المستجدات السياسية.

وأكد المبعوث الأممي خلال الاتصال الهاتفي، دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية.

وأشار باتيلي إلى أن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعياً إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أعلن المجلس الرئاسي، عن مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، وتُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وأفاد المجلس في بيان، بأن اطلاق المبادرة يأتي اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفقا الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة.