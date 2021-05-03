المبعوث الأممي يُؤكد على ضرورة ضمان استمرار إنتاج النفط

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، والوفد المرافق له، بمقر المؤسسة في طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط، حيث قام صنع الله بإطلاع كوبيش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

من جانبه أكد المبعوث الأممي على ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الإنتاج، مشيراً إلى أن البعثة لن تألو جهدا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في دولة ليبيا، وفق قوله.