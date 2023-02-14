المبعوث الأممي يُجدد دعوته لدعم إجراء الانتخابات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

وبحسب ما أفاد باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فإن اللقاء يأتي لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية – ليبية تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.

وجدد المبعوث الأممي دعوته لكل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى تنسيق مواقفهم، وتوحيد كلمتهم دعماً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام والاستقرار.