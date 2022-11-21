المبعوث الأممي يُجري مباحثات في أنقرة

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، لعقد مباحثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

والتقى باتيلي بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي رحب بالمبعوث الأممي الجدي إلى ليبيا وأكد مواصلة دعم بلاده للاستقرار في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “اتفقنا على أن إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا”.

وأضاف: “كما اتفقنا أيضًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهودهم لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها”.