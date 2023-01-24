المبعوث الأممي يُجري مباحثات في الجزائر

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، زيارة رسمية إلى الجزائر، تستغرق يومين، لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة المبعوث الأممي، حيث تركزت المباحثات بين الطرفين حول مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية، بحسب ما أفادت الخارجية الجزائرية.

وجدد الوزير لعمامرة دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

من جانبه، نوَّه باتيلي بالمساهمة الإيجابية للجزائر في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا وتضامنها الدائم مع هذا البلد الشقيق والجار، مؤكدا على الاهتمام الخاص الذي يُوليه للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.