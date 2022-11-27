المبعوث الأممي يُجري مشاورات في أبوظبي

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع وزير الشؤون الخارجية الإماراتي شخبوط نهيان آل نهيان، في إطار الزيارات والمشاورات التي يُجريها حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب ما أفاد باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على أنه يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق للانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء، على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا.