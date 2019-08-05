المبعوث الأممي يُدين الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، عن إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة.

وجاء في بيان المبعوث الأممي الذي نشره الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:

المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى. وتتواصل هذه الهجمات بدون هوادة على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لحماية جميع البنى التحتية المدنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وأضاف سلامة يقول:

ومع بدء موسم الحج المقبل، تهدد هذه الاعتداءات على مطار معيتيقة فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج. ففي 3 آب/أغسطس، أدت الضربات الجوية التي استهدفت المطار إلى إجبار ما يربو عن 250 حاجاً على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف.

وذكّر الممثل الخاص أطراف النزاع بواجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط احتراماً تاماً في جميع الأوقات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منوهًا باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين.

وأشار سلامة إلى أن الضربات المتكررة ضد مطار معيتيقة تعكس احد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين.

كما أعرب عن قلقه المستمر إزاء التأثير الأوسع نطاقاً على المتضررين مباشرةً من القتال، بما في ذلك الآلاف من المدنيين المحاصرين في الخطوط الأمامية للمواجهات ومئات الآلاف من النازحين.

وبغرض التخفيف من وطأة هذه الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها، جدد الممثل الخاص للأمين العام دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المقبل، بحسب البيان.