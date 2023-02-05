المبعوث الأممي يُشدّد على ضمان التوزيع العادل للثروة الليبية

شدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، على ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية بحيث يستفيد منها جميع الليبيين وبشكل منصف.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، حيث استعرض اللقاء نتائج لقاءات ومشاورات باتيلي الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية.

كما ناقش المبعوث الأممي مع الدبيبة مسؤولية جميع الفاعلين في ليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءاً باعتماد إطار دستوري متين، بالإضافة إلى استعراض دور الحكومة في تأمين الانتخابات.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء ناقش عدداً من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال، وأكد الطرفان على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية للتركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات.