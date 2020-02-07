المبعوث الأممي يُعلن موعد انطلاق المسار السياسي الليبي في جنيف

سلامة: تم إحراز تقدم بشأن العديد من المسائل الهامة. [بعثة الأمم المتحدة]

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، عن موعد انطلاق أعمال المسار السياسي الليبي وذلك يوم 26 شباط/فبرير الجاري والذي يجمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة حوار في مدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الممثل الخاص في جنيف يوم أمس الخميس، حول سير أعمال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5.

ونقل الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن سلامة قوله:

نأمل أن يكون المشاركون الـ40 في الحوار السياسي هنا لبدء الحوار السياسي في 26 شباط/فبراير، أي قبل نهاية الشهر كما سبق وذكرت.

وعزا المبعوث الأممي البطء في انطلاق المسار السياسي إلى الصعوبات التي رافقت علمية اختيار الممثلين عن مجلس النواب، حيث قال:

تأخر المسار السياسي بعض الشيء لأننا ما زلنا ننتظر من المجلسين اختيار ممثليهما. أحدهما – المجلس الأعلى للدولة أنهى مهمته- والآخر يواجه بعض الصعوبة في العمل معاً.

وكان سلامة قد أعرب عن تفاعل إيجابي وتقدم ملموس في المباحثات الجارية بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تحويل الهدنة الحالية إلى وقف كامل لإطلاق النار، حيث قال لوسائل الإعلام:

سرني جداً أن أرى روحاً وطنيةً واضحةً تلهم كلا الوفدين وأن أرى مستوى عالياً جداً من المهنية في مناقشة النقاط الفنية التي تطرح في كثير من الأحيان والمتصلة بوقف إطلاق النار. وقد تم إحراز تقدم بشأن العديد من المسائل الهامة، وأمامنا عدد كبير من نقاط التلاقي. هل نحن سعداء بما لدينا حتى الآن؟ نعم بكل تأكيد. هل اكتمل الأمر؟ بالتأكيد لا.

كما أشار المبعوث الأممي إلى أن العمل جارٍ لإعادة تفعيل المسار الاقتصادي عن اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل.

وأضاف يقول:

سننتقل إلى إعادة تفعيل المسار الثاني، وهو المسار الاقتصادي والمالي الذي بدأناه في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك عبر اجتماع في القاهرة في غضون يومين من الآن، أي في 9 شباط/فبراير.

اقترح تصحيحاً