المبعوث الأممي يُناقش دور القضاء في العملية الانتخابية

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وبحسب ما ذكر المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فقد ناقش اللقاء وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، والدورَ الحاسم المَنُوط بالقضاء في العملية الانتخابية، ولا سيما فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الانتخابية.

بدورها أكد عبد الرحمن بأن وزارة العدل تُولي ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمية كبرى، منوهة بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار الاختصاصات المخولة لها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الانتخابات.

وفي سياقٍ ذي صلة، أجرى المبعوث الأممي مباحثات مع النقابة العامة للمحامين في ليبيا برئاسة النقيب عبد الرؤوف قمبيج.

وشدّد باتيلي خلال اللقاء على الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المحامون في العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال التعبئة من أجل وضع قوانين انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ.

كما أثنى باتيلي على عمل النقابة العامة للمحامين في ليبيا، كونها مؤسسة موحدة وذات مجلس نقابي منتخب.

وأضاف قائلاً: “وإنني أتطلع إلى مزيد من الحوار والتعاون مع النقابة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي ويحقق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والازدهار”.