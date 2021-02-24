المبعوث الأممي يُناقش عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، محادثة هاتفية اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية، فإنه ومع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديم تشكيلة الحكومة، ناقش الطرفان التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، أفاد بأن قائمة الحكومة ستُجهز بشكل كامل يوم غد الخميس.

وأشار المتحدث في تصريح لوسائل إعلامية، إلى أن أولويات البرنامج الحكومي تتمثل في تمهيد وتهيئة الأوضاع لعقد الانتخابات وهنا تأتي مسألة تحسين جودة الخدمات وتطويرها من خلال استكمال المشاريع المتوقفة منذ 2011 كأحد الخطوات.

وكشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن الحكومة ستُعتمد قبل اعتماد ميزانية سنة 2021، مضيفاً أنه بعد اعتماد الحكومة ستبدأ إجراءات اعتماد الميزانية.

وحول تشكيلة الحكومة فيما يخص زيادة الوزارات، قال حمودة إن تفاصيل الحكومة سيُعلن عنها بعد اطلاع مجلس النواب عليها حيث أن تشكيلة الحكومة ستُسلم للمجلس غداً.

ولفت إلى أنه بحسب خارطة الطريق لدى الحكومة المهلة مدة 21 يوماً مند تسليمها إلى مجلس النواب.