المبعوث الأممي يُناقش في مصراتة حل الأزمة السياسية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأحد، في مدينة مصراتة، بأعضاء المجلس البلدي وأكاديميين وأعضاء بمجلس النواب، لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “التقيت اليوم في مصراتة بأعضاء المجلس البلدي وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب، واستمعت بإمعان لآرائهم حول حل الأزمة السياسية”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الجميع دعا إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية.

كما أعرب الحضور عن انشغالهم من تخصيص حصص غير عادلة من الموارد الوطنية للمناطق والمحافظات، ومن تأثير التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية الداخلية.

بدوره عبر باتيلي عن قناعته بأن إرادة الليبيين وامتلاكهم لموارد طبيعية وافرة سيمكنهم من التغلب على الأزمة الراهنة، مشيرا إلى موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد.

ونوه المبعوث الأمم إلى أنه من حق جميع الليبيين أن ينعموا بالسلام والازدهار والاستقرار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات شاملة وشفافة، مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد ليبي-ليبي للأزمة التي تمر بها البلاد.

وجدد رئيس البعثة الأممية التذكير بالأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية في البلاد، مؤكدا بأن الليبيين إخوة وأخوات من نفس الوطن الأم.

التقيت اليوم في مصراتة بأعضاء المجلس البلدي وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب، واستمعت بإمعان لآرائهم حول حل الأزمة السياسية. pic.twitter.com/SdMkzpvEDz — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) May 21, 2023