المبعوث الأممي يُناقش مع النوّاب في طرابلس التئام المجلس

عُقد اليوم الخميس، اجتماع موسع مع أعضاء مجلس النواب بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، والمكتب السياسي للبعثة والمنسق العام للبعثة.

ودار اللقاء حول مناقشة التئام مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة الجديدة حكومة الوحدة الوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لمجلس النواب بطرابلس.

هذا والتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية يان كوبيش، أمس الأربعاء، بمدينة القبة في الجبل الأخضر، رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

وأثنى المبعوث الخاص على دور عقيلة صالح الهام في استئناف العملية السياسية والإسهام في إنجاح ملتقى الحوار السياسي، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك.

وخلال اللقاء، لمس المبعوث الخاص كوبيش الدعم الكامل من عقيلة صالح لعقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكد الطرفان على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما التقى المبعوث الأممي عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة القبة.

وتم خلال اللقاءين بحث مستجدات الوضع السياسي واستحقاقات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الاستعدادات المطلوبة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات برلين ودعم السلطة التنفيذية الجديدة ومنح الثقة للحكومة الجديدة من مجلس النواب، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس.