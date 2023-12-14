المبعوث الأممي يُناقش مع «جويلي» الأوضاع السياسية والأمنية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، بمقر المنطقة في العزيزية.

وبحسب ما أفاد باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، فقد ناقش اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة وضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي.

وأكد اللواء جويلي والحضور من الضباط العسكريين للمبعوث الأممي، التزامهم بالإسهام بإيجابية في توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود ونزع سلاح وتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة.

كما أعرب الحضور عن التزامهم الواضح بتأمين العملية الانتخابية من أجل وضع البلاد على مسار الاستقرار والازدهار.