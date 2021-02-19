المبعوث الأممي يُواصل اتصالاته ويلتقي بمسؤولين في طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن مواصلة المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش اتصالاته في ليبيا، ولقائه بعد من المسؤولين.

والتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، برفقة الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، ومساعدة الأمين العام منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، أمس الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في طرابلس، حيث هنأهم على انتخابهم من قِبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتمت خلال اللقاء مناقشة سبل الدعم التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها للإسراع بتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك عقد جلسة رسمية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة.

وأشار كوبيش إلى التزام المنفي بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الفني المطلوب إلى المجلس الرئاسي المكلف في المرحلة القادمة، وخاصة في دعم جهود المصالحة والعدالة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما التقى المبعوث الخاص كوبيش ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زينينغا، والمنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، بوزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع في طرابلس.

وتمت مناقشة الوضع الأمني في البلاد وسبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

كما جرت مناقشة سبل التعاون نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم الأمم المتحدة لجهود إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

والتقى الوفد أيضاً، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح الذي أطلعهم على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

وأعرب الدكتور السايح عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

من جانبه قال المبعوث الخاص كوبيش إن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين يؤيدون بشكل كامل إجراء الانتخابات التي تتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني اللازم للمفوضية لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية.

هذا وعقد المبعوث الخاص كوبيش يرافقه منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زينينغا، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، اجتماعاً بعد ظهر يوم الخميس مع مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب في طرابلس لتبادل وجهات النظر حول سبل المضي قدماً، لاسيما فيما يتعلق بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وقال المبعوث الأممي لأعضاء مجلس النواب إن التصويت بالثقة لن يوفر المظلة الشرعية الضرورية للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة فحسب، بل يرسل أيضاً إشارة قوية على أنها تحظى بدعم كبير من السلطة التشريعية.

ونوهت البعثة الأممية إلى أن المبعوث الخاص يان كوبيش سوف يواصل لقاءاته مع الجهات الليبية الفاعلة اليوم الجمعة.