المبعوث الإيطالي: يجب أن يضع القادة الليبيين وضع بلادهم في مقدمة اهتماماتهم

شدد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو على ضرورة أن يضع القادة الليبيين وضع ليبيا والليبيين في مقدمة اهتماماتهم، والسعي وراء إيجاد سلطة تنفيذية موحدة.

وأكد أورلاندو في تصريحات صحفية نلقتها وكالة نوفا الإيطالية عن التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وفقا لتعبيره.

وقال أورلاندو إن السلام والازدهار في ليبيا الموحدة يعتمدان، في نهاية المطاف، على حسن نية قادة البلاد واللاعبين الرئيسيين، مشيرا إلى أن روما ستواصل دعم نهج الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز.