المبعوث الإيطالي يُشدّد على أهمية دعم انتخابات 24 ديسمبر

شدّد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا باسكوالي فيرارا، على ضرورة التقرب من ليبيا عبر مشاركة ودعم المنظمات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف الجيدة للوصول إلى انتخابات حرة في 24 ديسمبر.

وقال فيرارا، خلال جلسة استماع غير رسمية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، إن حكومة الوحدة الوطنية حكومة انتقالية هادفة وفي نفس الوقت يجب أن تقوم ببعض الأمور الأساسية كتنظيم العملية الانتخابية بداية بتحديد الأساس القانوني لإجراء الانتخابات فضلا عن نوع الانتخابات، بحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وأضاف فيرارا أن الأهداف المستقبلية تشمل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في ليبيا وتحرير البلاد من القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة، و حل أزمة الكهرباء وبدء عملية مصالحة وطنية.