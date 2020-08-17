المتحدثة بأسم الخارجية الروسية تذكر ماكرون بـالسترات الصفراء

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ، أقترحت على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه الدعوة إلى دعم المحتجين في الاتحاد الأوروبي، وليس للتظاهرات السلمية في بيلاروس.

وقالت زاخاروفا، في تعليق نشرته على صفحتها في “فيسبوك”نقلته قناة روسيا اليوم قائلة: “متى سيطلب “ماكرون” من الاتحاد الأوروبي مواصلة التعبئة والوقوف، إلى جانب مئات الآلاف من السترات الصفراء الذين يسعون في مظاهرات سلمية إلى مراعاة واحترام حقوقهم وحرياتهم وسيادتهم؟ متى سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن انتظار طلبات رؤساء الدول الأعضاء ويبدأ في التحرك بشكل استباقي لدعم الاحتجاجات في مجالاته؟”.

وأضافت: “هذا هو النفاق بعينه”. وكان الرئيس الفرنسي ماكرون، قال في 16 أغسطس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه الفعال للمشاركين في الأعمال السلمية في مينسك ومدن بيلاروس الأخرى.