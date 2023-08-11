المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: نرفض تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

رفضت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا.

وقالت روزي دياز في مقابلة مع «الجزيرة مباشر» إنّ تشكيل حكومة مؤقتة جديدة يهدد بإطالة الفترة الانتقالية دون دفع البلاد نحو الانتخابات، مشيرة إلى أنّ ذلك يطيل الفترات الانتقالية في البلاد.

ودعت روزي ديار القادة الليبيين للوصول إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية في البلاد والوصول إلى عملية سياسية شاملة تقود للانتخابات في ليبيا.

وأضافت ديار أنّ بلادها تدعم الخطوات التي يقوم بها ممثل الأمين العام للامم المتحدة في ليبيا، داعية جيمع الفرقاء إلى العمل على تحقيق اتفاق سياسي حول قانون الانتاخابات يخرج البلاد من الأزمة.

وذكرت أنّه لا بديل عن مسار 6+6، وأنّ الشعب الليبي يريد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال، وأنّ بريطانيا مع شركائها الدوليين سيعملون على تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

وشددت الدبلوماسية البريطانية قائلة «مستعدون للعمل مع شركائنا الدوليين لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا».

وتلعب بريطانيا دورا سياسيا في ليبيا عبر محادثات أجرتها السفيرة البريطانية كارولين هورندال مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص إجراء الانتخابات وفق قوانين اللجنة المشتركة 6+6 وحل الأزمة الليبية.