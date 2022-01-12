انتخابات ليبيا

المتحدث باسم المعارضة التشادية: كثير من المتمردين موجودين في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 12 يناير 2022 - 16:41 | آخر تحديث: 12 يناير 2022 - 17:48 نُشر: الأربعاء، 12 يناير 2022 - 16:41
ليبيا
المتحدث باسم المعارضة التشادية: كثير من المتمردين موجودين في ليبيا
أرشيفية
قوات المعارضة التشادية

قال المتحدث باسم جبهة التناوب والوفاق التشادية كينجابي دي تابول إنّه يوجد اكثير من المتمردين التشاديببن في ليبيا، 

وأوضح دي تابول لوكالة نوفا الإيطالية أنّ هناك الكثير من المسلحين التشاديين متواجدين في ليبيا، بسبب استحالة عودتهم لتشاد، حيث يتعرضون فيها لتفجيرات متواصلة ومراقبة جوية.

وتابع دي تابول انّ وجودهم في ليبيا ليس لمناصرة طرف على حساب طرف أخر، ,انهم لم يتخذوا موقف اتجاه مصر، حيث وقعت القاهرة اتفاقيات أمنية في المنطقة مع شركاء إقليميين رئيسيين.

وأضاف دي تابول أنّ من الافتراض بأن كل دولة صديقة من حيث المبدأ، فنحن، في الحقيقة، ننتظر تقييم ما إذا كانت القاهرة تنوي مساعدة تشاد على حل مشاكلها الداخلية أم لا.

آخر تحديث: 12 يناير 2022 - 17:48
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