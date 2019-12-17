المتحدث باسم خارجية مصر: من هو المجلس الرئاسي الليبي؟

أثارت تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، ردود فعل واسعة لدى النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.

واعتبر النشطاء ما جاء في كلام “حافظ” تطاول على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

كما طالب النشطاء برفع قضايا لدى مجلس الأمن الدولي على من وصفوها بـ”العصابة التي تحكم مصر” والمنقلبة على السلطة، والتي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبين أيضًا بوضع حد لهذا التدخل السافر والتطاول على حكومة معترف بها دوليًا.

وطالب النشطاء أيضًا المجلس الرئاسي بتكليف مكتب محاماة دولية يتولى إجراءات رفع القضايا.

هذا واستكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي والمتعلق بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص … أين هؤلاء الآن؟.

من هو "المجلس الرئاسي الليبي" الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص … أين هؤلاء الآن؟ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 16, 2019

هذا وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه بـ”غياب الإدارة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا.

وأكد المجلس في بيان له، الاثنين، على شرعية حكومة الوفاق الوطني ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها، وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، ومّذكرا الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها حكومة الوفاق الوطني في عملية البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، والقضاء عليه في زمن قياسي.

وأضاف البيان:

إن حكومة الوفاق الوطني إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية.

وتابع المجلس في بيانه يقول:

إننا نأمل أن يكون للشقيقة مصر دوراً جوهريًا يخظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الاهلي في ليبيا بدلاً من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليًا يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة طرابلس، رمز وحدة ليبيا واستقرارها.

ودعا المجلس الرئاسي السلطات المصرية لمراجعة موقفها من الأزمة الليبية، ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويسعى لتطوريها واستمرارها.

وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال مشاركته في أعمال منتدى “شباب العالم” المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، بأنه كان الأولى ببلاده التدخل بشكل مباشر في ليبيا، قائلا إنهم لديهم القدرة لكنهم لم يفعلوا ذلك، مضيفا أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أسيرة لدى المليشيات، حسب وصفه.