المتحدث باسم قوة الردع الخاصة: ما حدث ليل الثلاثاء “سوء تفاهم” تم حله

نفى المتحدث الرسمي باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول سماع اطلاق نار بمختلف الأسلحة في محيط مطار معيتيقة ليل الثلاثاء ومواجهات مسلحة بين قوة الردع الخاصة من جهة وكتيبة ثوار طرابلس والقوة الثامنة (النواصي) من جهة أخرى.

وأوضح بن سالم في تصريح لـ”عين ليبيا” أن سبب التوتر هو “سوء تفاهم” حصل بين القوة وكتيبة ثوار طرابلس والنواصي مضيفًا أن الإشكالية تم حلها ولم تحدث أي مواجهات مسلحة فيما بينهم، وأضاف أن الوضع مستقر وطبيعي في محيط المطار.

هذا وذكرت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي أن اطلاق نار بمختلف أنواع الأسلحة سُمع الثلاثاء فى محيط قاعدة معيتيقة الجوية وطريق الشط وتقاطع أبي الأشهر وزاوية الدهماني، وأن اشتباكات مسلحة وقعت بين قوة الردع الخاصة وكتيبة ثوار طرابلس.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر مقرب من مديرية أمن طرابلس قوله إن سبب التوتر هو مداهمة قوة الردع الخاصة مساء الثلاثاء لمنزل قيادي فى كتيبة ثوار طرابلس لأسباب غير معلومة.