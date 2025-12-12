«المتحف الوطني الليبي» يفتح أبوابه في ميدان الشهداء

انطلقت اليوم في ميدان الشهداء فعاليات افتتاح المتحف الوطني الليبي، الذي يضم مجموعات ثمينة تمثل حضارات متنوعة ساهمت في صناعة هوية ليبيا.

ويجسد المتحف صفحة جديدة من تاريخ البلاد، مؤكّدًا قوة الذاكرة الليبية وعمق تراثها الثقافي والحضاري، ويهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الحالية والمقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الثقافة والفنون وإبراز التاريخ الليبي الغني أمام المواطنين والزوار الدوليين.

وشهدت ليبيا عبر العصور حضارات متعددة، من الفينيقيين والرومان إلى العصر الإسلامي، ما أسهم في تكوين هوية ثقافية فريدة.

ويسعى المتحف الوطني الليبي إلى جمع هذا الإرث وعرضه بطريقة تعليمية وتفاعلية، ما يعكس أهمية الحفاظ على التراث الوطني وتعزيزه.

