«المتحف الوطني» يعلن عن اكتشاف أثري جديد في توكرة

أعلنت مراقبة الآثار “فرع توكرة”، عن “اكتشاف أثري جديد يعود إلى فترة ما قبل التاريخ بالقرب من منطقة “المليطانية”.

وبحسب “المتحف الوطني الليبي”، “يضم الموقع كهفا يحتوي على نقوش ورسومات وأشكال تعود لتلك الفترة، وتشمل صورا لحيوانات وطيور كانت تعيش في المنطقة، مثل الغزلان والأسود والطيور”.

ووفق المتحف، “يضيف هذا الاكتشاف إلى التراث الثقافي الغني في البلاد، ويسهم في تسليط الضوء على حضارات ما قبل التاريخ، مثل كهف هواء افطيح، الذي يعد من أقدم المواقع في شمال إفريقيا التي كانت مأهولة بالإنسان، حيث تشير أحدث الأبحاث إلى أن أقدم آثار للإنسان فيه تعود إلى حوالي 200 ألف سنة”.