المجاعة تهدد حياة 700 ألف طفل في السودان

بالتزامن مع استمرار القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تزايدت التحذيرات من حدوث المجاعة في البلاد.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، من احتمال معاناة 700 ألف طفل في السودان من أخطر صور سوء التغذية هذا العام، بالإضافة إلى احتمال وفاة عشرات الآلاف.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر: لن تتمكن اليونيسف من علاج أكثر من 300 ألف من هؤلاء بدون تحسين إمكانية الوصول وبدون دعم إضافي، مضيفا: في هذه الحالة، سيموت عشرات الآلاف على الأرجح.

وأشار إلدر، إلى سوء تغذية حاد وشديد يظهر بأخطر صوره في السودان، لافتا إلى أن ذلك يجعل الطفل أكثر عرضة للوفاة بنحو 10 أمثال بسبب أمراض مثل الكوليرا والملاريا، مضيفا: من المتوقع أن يعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

يذكر أن الحرب المستمرة منذ قرابة العام في السودان دمرت البنية التحتية للبلاد، ودفعت الملايين للنزوح داخل البلاد وخارجها.

وكانت اليونيسيف، دعت إلى جمع 840 مليون دولار لمساعدة ما يزيد عن 7.5 مليون طفل في السودان هذا العام، كما دعت الأمم المتحدة الدول إلى عدم نسيان المدنيين الذين يعانون من الحرب في السودان، وحثّت على جمع 4.1 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، ودعم أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.