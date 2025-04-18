المجالس المحلية للشباب تشارك بفعاليات «منتدى الأمم المتحدة»

تزامننا مع مشاركة ممثلي المجالس المحلية للشباب في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد في نيويورك، حضر الوفد جلسة نقاشية “تناولت دور الشباب في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، مع استكشاف المبادئ الأساسية للمشاركة الفعالة، وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز دورهم على مختلف المستويات”.

ووفق ما نشرت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، “وفي إطار هذه الفعالية، التقى الوفد بمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السيد طاهر السني، الذي رحب بهم وعبّر عن تقديره لجهود وزارة الشباب في توفير فرص المشاركة للشباب الليبي في المنتديات الدولية”.

ووأكد أهمية هذه المشاركات “في إبراز طموحاتهم وتطلعاتهم وتعزيز حضورهم الفاعل على الساحة الدولية”.

وفي وقت سابق، “وفي إطار مشاركة الوفد الشبابي الليبي في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عقد وفد الدبلوماسية الشبابية اجتماعاً تنسيقياً بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في نيويورك، بحضور رئيسة فريق دعم الدول، والمستشار الإقليمي، ومستشار المبادرات الاستراتيجية بالبرنامج، إلى جانب ممثل عن بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة”.

وخلال الاجتماع، “تم تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب الليبي، ودورهم في المشاركة بصناعة القرار على المستوى المحلي. كما تم تقديم عرض لخطة “عودة الحياة” التي ترعاها وزارة الشباب، والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة للشباب من خلال إنشاء المرافق الشبابية وتدريبهم وتمكينهم في عدة مجالات”.

وشهد الاجتماع “توافقاً على صياغة خطط استراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين الشباب اقتصادياً من خلال إنشاء حاضنات الأعمال، وتعزيز دورهم السياسي من خلال مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل مستقر وآمن في ليبيا، حيث يكون للشباب دور مؤثر وأساسي في صنع القرار”.