المجر تشتري 40 مركبة «مُدرعة» من تركيا

أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والـ6 حول العالم، تختار المدرعة التركية لتلبية احتياجات قواتها الأمنية.

أعلن جاسبار ماروث، مستشار وزارة الدفاع المجري توقيع بلاده اتفاقية مع شركة تركية لشراء 40 مركبة مدرعة من طراز “أجدر يالتشين”.

وذكرت وكالة الأنباء المجرية (MTI)، أمس الأربعاء، أوضح ماروث أن بلاده تهدف لشراء أكثر من 300 عربة مصفحة، في إطار برنامج يرمي إلى زيادة القوة الدفاعية للجيش.

وأشار إلى توقيع بلاده اتفاقية مع شركة تركية بشأن توريد 40 مدرعة رباعية الدفع، في إطار البرنامج المذكور.

ولفت إلى الميزة المهمة للمدرعات التركية، وأضاف: “باستخدام هذه المركبات، سيتم توفير مستوى أعلى من الحماية للأفراد العاملين في الوحدات الفرعية”.

بهذه الصفقة ستكون المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والسادسة حول العالم، تختار المدرعة التركية لتلبية احتياجات قواتها الأمنية.

يشار أن المدرعة المحاربة “أجدر يالتشين”، من أحدث المدرعات المصنعة من قبل شركة “نورول”، وتتمتع المدرعة بحماية عالية ضد الألغام والمتفجرات، وقدرة عالية على الحركة وقد أثبتت قدراتها الميدانية والعملياتية عدة مرات.وفق ماذكرت وكالة “الأناضول”.

والمدرعة مزودة أيضًا بأنظمة أسلحة وصواريخ متنوعة، وقدرة على التعامل مع الأهداف في درجات حرارة ما بين 32 و55 درجة مئوية.