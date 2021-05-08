المجعي: المرة الوحيدة التي اقتحم فيها أبطالنا فندق كورنثيا عندما سُحِقت خلية «داعش» الإرهابية

قال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” مصطفى المجعي، إن المرة الوحيدة التي اقتحم فيها قواتهم فندق كورنثيا بطرابلس، كانت عندما سُحِقت خلية تنظيم داعش الإرهابية.

وجاءت تصريحات المجعي رداً على الأخبار التي تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام حول اقتحام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وذكر المجعي في تصريحه: “المرة الوحيدة التي اقتحم فيها أبطالنا فندق كورنثيا عندما سحقت خلية داعش الإرهابية التي تسللت إليه في يناير 2015 قبل أن تسحق وتقضي في سرت على أول ولاية للتنظيم خارج منبته الأصلي في الشام والعراق، بعد أن فتح مجرم الحرب المتمرد حفتر الطريق للدواعش للتوجه غرباً بأسلحتهم وعتادهم وآلياتهم”.

وأضاف: “لا نقبل أي مزايدة حول دورنا في حماية الوطن ودحر وملاحقة ومطاردة الطغاة والمفسدين والواهمين لعودة حكم الفرد والعائلة والعسكر”.

وأشار المجعي إلى أن السلطة الحالية سلطة مؤقتة هي سلطة أتت عبر اتفاق سياسي وليس عبر الانتخابات، ومن الواجب عليها أن تختار مسؤولين يحضون بقبول الجميع وعدم اختيار شخصيات جدلية من الداعمين للعدوان ومن التابعين لحفتر.

كما لفت إلى أن السلطة الحالية عليها العمل على وضع جرحاهم في مقدمة أولوياتهم والاهتمام بضحايا العدوان ومطالبة الدول المتورطة وإلزامها بتعويض ما أفسدته.

وأردف يقول: “السلطة الحالية عليها أن تُطالب الأمم المتحدة بالضغط على الطرف المعتدي بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها عصابة فاغنر في منازل المدنيين جنوب طرابلس، وإصدار مذكرات قبض وملاحقة بحق المتورطين في المقابر الجماعية في حنوب طرابلس وترهونة والتي لازلت تُنتشل إلى الآن”.