المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يُحيي رأس السنة الأمازيغية

نظم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الأحد، بالعاصمة طرابلس، حفل إحياء رأس السنة الأمازيغية 2974 بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والسفراء من السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا.

وتضمن برنامج الحفل عرض لبعض المراسم التقليدية من ألعاب وأنشطة والأطعمة الشعبية والتي تمثل التراث الثقافي الأمازيغي.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة له بالمناسبة: “اليوم نتشارك سنوات الاستقرار وعودة الحياة لجسد هذه الأمة وآن لأبناء هذا البلد بكافة مكوناته وثقافاته أن ينعموا على حد سواء بخيرات هذه البلاد بعد سنوات من الانهيار والتشظي”

وأضاف الدبيبة أنه سيوجه رسالة للسجل المدني بشأن حل مشكلة تسمية الأسماء الأمازيغية من أجل تأكيد حقوق كل المواطنين في ليبيا الذاتية والثقافية وإبراز فخرنا الدائم بهذه الهوية، حسب وصفه.

الدبيبة يشهد احتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد احتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٢١ يناير ٢٠٢٤