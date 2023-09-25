المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يناقش نتائج التفاوض مع الشركات العالمية للاستثمار في القطعة NC7

عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اجتماعه العادي السابع بديوان رئاسة الوزراء في مدينة طرابلس، برئاسة رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” لمناقشة نتائج التفاوض مع الشركات العالمية بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الواقعة في حوض غدامس والمحدّدة منذ عام 1979.

وفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” قدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عرضا ضوئيا بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية، والتي كشفت عن وجود احتياطي نفطي وغازي في القطعة يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط و39 مليون برميل مكثفات، وما حجمه 2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وأكد المجلس خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار والإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في القطعة لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.

ناقش المجلس أيضا الجهود المبذولة من المؤسسة والشركة العامة للكهرباء بشأن دعم المناطق المنكوبة وتنفيذ الأعمال المناطة بهم.

كما اعتمد المجلس مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التقليل من الانبعاثات الكربونية.

أكّد “الدبيبة” على ضرورة استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز، وشدّد على ضرورة تقديم الدّعم للبلديات المنكوبة، مشيداً بجهود العاملين بشركة الكهرباء لإعادة الشبكة لوضعها الطبيعي في كل البلديات.