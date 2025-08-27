المجلس الأعلى للدولة وائتلاف ليبي يناقشان تحديات المسار السياسي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الأربعاء، رئيسَ الائتلاف السياسي الليبي، الدكتور محمد القدار، وعدداً من أعضاء الائتلاف، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناولت المباحثات عدداً من القضايا المرتبطة بالوضع الراهن، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه المسار السياسي الراهن في البلاد، بالإضافة إلى خارطة الطريق التي طرحتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان على أهمية استمرار التشاور بين مختلف الأطراف الوطنية الليبية، وضرورة توحيد الجهود المشتركة من أجل تجاوز العقبات القائمة وتحقيق تقدم فعلي وملموس في المسار السياسي. وشددا على أن ذلك من شأنه أن يعزز فرص الاستقرار في ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل.