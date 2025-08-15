المجلس الأعلى للدولة يؤكد: انتخابات بلدية زليتن مستمرة رغم محاولات التعطيل

تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام ما تم تداوله بشأن صدور أمر ولائي عن محكمة جنوب بنغازي، بناءً على طلب من وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، يقضي بوقف انتخابات بلدية زليتن بدعوى وجود أحداث وعقبات.

وأكد المجلس أن حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا اقتصر على وقف الانتخابات في دوائر محددة، ولم تشمل بلدية زليتن، مشدداً على أن الانتخابات وتجديد الشرعية في المجالس البلدية وترسيخ الحكم المحلي من المبادئ التي قامت عليها ثورة 17 فبراير، ونص عليها الإعلان الدستوري، وأي تعطيل لها من حكومة غير شرعية يعد مسلكاً مرفوضاً ومخالفاً لمبادئ الديمقراطية.

ودعا المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى المضي قدماً في استكمال إجراءات انتخابات بلدية زليتن التزاماً بحكم المحكمة العليا وإرادة الناخبين، محملاً وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن تأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وشدد المجلس على أن التحضير لانتخابات بلدية زليتن شهد زخماً شعبياً كبيراً، وأن المضي في استكمالها واجب وطني يعكس احترام حق المواطنين في اختيار ممثليهم، مجدداً دعوته للجميع باحترام استقلالية الانتخابات والالتزام بأحكام القضاء، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي المسار الديمقراطي.