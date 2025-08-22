«المجلس الأعلى للدولة» يؤكد دعمه الكامل للجهود الأممية لتحقيق الاستقرار

أصدر المجلس الأعلى للدولة الليبي بيانًا رسميًا حول إحاطة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، مشددًا على متابعة ما ورد فيها من مستجدات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

ورحب المجلس بما تضمنته الإحاطة من تأكيد على ضرورة المضي قدمًا نحو إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة واسعة لجميع الليبيين، مؤكدًا دعمه الكامل للجهود الأممية والوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم، وصون سيادة ليبيا ووحدتها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وشدد المجلس الأعلى للدولة على استعداده للتعاون البناء مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومع كافة الأطراف الوطنية، بهدف تهيئة المناخ المناسب للعملية الانتخابية ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المواطنين، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بأحكام الاتفاق السياسي.

وجدد المجلس دعوته إلى جميع القوى الوطنية لتغليب المصلحة العليا للبلاد، ونبذ خطاب الفرقة والخلاف، والعمل معًا من أجل ليبيا آمنة ومستقرة.

صدر البيان من المقر الرئيسي للمجلس في طرابلس – جزيرة الميناء بتاريخ 22 أغسطس 2025.