تكالة يبحث مع وفد من زوارة سبل دفع العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفدًا من مدينة زوارة، بحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، وعضو المجلس جمال بوسهمين.

وقدّم وفد زوارة في مستهل اللقاء التهاني لرئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم، متمنين لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية.

وتناول اللقاء مناقشة تطورات المشهدين السياسي والأمني في البلاد، بما في ذلك إحاطة المبعوثة الأممية الأخيرة أمام مجلس الأمن، إضافة إلى بحث سبل الدفع بالعملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد الحاضرون على أهمية المشاركة الشاملة في بناء الدولة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الدائم دون إقصاء لأي طرف.

كما تطرق اللقاء إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين، وسبل معالجتها في مختلف القطاعات الحيوية.