«المجلس الأعلى للدولة» يبحث تطوير الخدمات بالسجل المدني

عقد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور”عمر العبيدي”، الاجتماع التقابلي بين لجنة الأمن القومي بالمجلس ورئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء “طارق الثمن” ونائب رئيس المصلحة للرقم الوطني ومديري إدارتي الشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة.

وقدم رئيس المصلحة خلال الاجتماع، “إحاطة عن عمل المصلحة وإنجازاتها فيما يتعلق بتطوير الخدمات والأرشفة الإلكترونية لقاعدة البيانات وتطوير الخدمات بالسجل المدني بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الهوية الليبية، مع المتابعة الدقيقة لعمل وأداء كل الفروع والمكاتب التابعة لمصلحة الأحوال المدنية”.

كما تناول الاجتماع “موضوع التعاون بين المصلحة والمفوضية العليا للانتخابات وعملية الربط الإلكتروني بينهما، إضافة لجهود مصلحة الاحوال المدنية وما تقوم به من إجراءات المطابقة لبيانات المواطنين بمنظومة الأحوال المدنية لضبط سجلات المصلحة وتوفير قواعد بيانات ذات مصداقية ودقة خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية والانتخابية القادمة”.

وفي ختام الاجتماع قام النائب الثاني رفقة رئيس اللجنة بتكريم رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومرافقيه وتقديم دروع باسم المجلس الأعلى للدولة تقديرا لهم ولجهودهم لما يقومون به من عمل للرفع من كفاءة وقدرات مصلحة الاحوال المدنية.

الاثنين 29 يوليو 2024 حضر السيد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور"عمر العبيدي" اليوم الاثنين، الاجتماع… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الاثنين، ٢٩ يوليو ٢٠٢٤