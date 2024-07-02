«المجلس الأعلى للدولة» يبحث تطوير «الدراسات العليا» في الجامعات

عقدت اللجنة التحضيرية للقاء العمل المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمخصصة لدعم الدراسات العليا بالداخل، اجتماعا لبحث تطوير العملية التعليمية وتطوير الدراسات العليا في الجامعات الليبية.

وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، “البرنامج العام للورشة ومحاورها، وأهمية إبراز عناصر القوة والضعف وآليات دعم وتطوير الدراسات العليا، بما يحقق معايير الجودة ، ويحفز على التنافسية والابتكار، ويسمح بخلق مناخ أكاديمي وبحثي تكاملي، مواكب للتطور المعرفي، وقادر على المساهمة بإيجابية في تطوير الموارد البشرية، وخدمة المجتمع والرفع من مستوى تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العالمي”.

وتم الاتفاق على أن تعقد ورشة العمل يوم الاثنين الموافق 15-7-2024.

هذا وحضر اللقاء كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدراسات العليا والجهات ذات العِلاقة، وعدد من المختصّين والمهتمين بتطوير الدراسات العليا من مختلف مناطق ليبيا.

الإثنين، 1 يوليو 2024م عُقِد ظهر اليوم الإثنين اجتماع اللجنة التحضيرية لورشة العمل المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤