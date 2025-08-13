«المجلس الأعلى للدولة» يبحث مع ممثلي المنطقة الجنوبية التحديات التنموية

اجتمع النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة حسن الحبيب، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المشاكل التنفيذية التي تواجه المنطقة الجنوبية، من بينها العوائق والصعوبات التي تعرقل تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب.

كما جرى بحث ضرورة تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة في المناطق المجاورة لحقول وآبار النفط بالمنطقة الجنوبية.

هذا وتواجه المنطقة الجنوبية في ليبيا تحديات تنموية وخدمية متراكمة، أبرزها ضعف البنية التحتية وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية مثل مصفاة الجنوب، التي يُعوَّل عليها في تحسين إمدادات الوقود وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، كما تتأثر المناطق المحيطة بالحقول النفطية بمشاكل بيئية واجتماعية، ما يرفع الحاجة إلى برامج للمسؤولية الاجتماعية تساهم في تحسين الخدمات وحماية البيئة، بالتنسيق بين الجهات الرسمية والشركات النفطية العاملة في المنطقة.