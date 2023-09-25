المجلس الأعلى للدولة يتابع جهود الحكومة في ملف الفيضانات والسيول

عقدت اللجنة المكلفة بالمجلس الأعلى للدولة بمتابعة عمل الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء لجنة الطوارئ بالهيئة، لبحث الإجراءات والتدابير المتخذة والأعمال المنجزة من قبل الفريق الحكومي في إطار مجابهة تداعيات أزمة الفيضانات والسيول التي داهمت مدن درنة وسوسة والبيضاء الأيام الماضية.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” قدّم الفريق الحكومي عرضًا مرئيًا عن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة منذ الإعلان عن العاصفة، والأعمال المنجزة منذ الساعات الأولى لوقوع كارثة الفيضانات والسيول، وكذلك أبرز النتائج والمؤشرات لأعمال الحصر الأولي وتقييم الأضرار بكافة المناطق المتضررة.

وأثنى المجلس الأعلى للدولة وكذلك جهاز الرقابة الإدارية على جهود الحكومة في إدارة ملف الأزمة، وأبديا بعض الملاحظات عن الأعمال المنجزة.

وتأتي لقاءات الإحاطة التي يقدمها الفريق الحكومي أمام الجهات الرقابية والتشريعية في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.