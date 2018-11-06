المجلس الأعلى للدولة يتابع سير عمل هيئة تشجيع الاستثمار والتمليك

عقدت لجنة تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة الاثنين اجتماعا مع هيئة تشجيع الاستثمار والتمليك.

وتناول الاجتماع متابعة سير العمل بالهيئة والمشاكل التي تعرقل استكمال المشاريع التنموية المتوقفة وإمكانية تذليل الصعاب للمستثمرين ودعمها لتعود لممارسة عملها.

وقدم مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة المتابعة بالهيئة شرحًا لما تعرضت له الهيئة منذ عام 2011م وحتى الآن، بالإضافة إلى الشكاوى المرفوعة على الهيئة وكيفية التعامل معها، والاقتراحات والملاحظات لحلحلة هذه المشاكل وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تشجيع المستثمرين وإعادة تشغيل المصانع والرفع من مستوى الإنتاج.

كما تطرق الاجتماع إلى تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومناقشة ما ورد به.