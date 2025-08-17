المجلس الأعلى للدولة يثمن نجاح الجولة الثانية من الانتخابات البلدية

أشاد المجلس الأعلى للدولة بالنجاح الذي حققته الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في 26 بلدية، مؤكداً أن العملية جرت في أجواء آمنة ومنظمة، وبتفاعل إيجابي من المواطنين.

وهنأ المجلس الشعب الليبي على استكمال هذا الاستحقاق الديمقراطي، مثمناً جهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في ضمان سير الانتخابات بسلاسة وحماية المراكز والمواطنين دون تسجيل خروقات تؤثر على الأمن العام.

كما أعرب عن تقديره لوعي المواطنين وإصرارهم على ممارسة حقهم الديمقراطي، بما يعكس نضجاً سياسياً ورغبة قوية في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة على المستوى المحلي.

وأكد المجلس دعمه للمجالس البلدية المنتخبة باعتبارها ركيزة لتعزيز الحكم المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المواطنين اليومية وفق مبدأ اللامركزية المنصوص عليه في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.

من جهة أخرى، استنكر المجلس تعطيل وإيقاف الانتخابات في بعض بلديات الشرق والجنوب، واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للحقوق السياسية للمواطنين وعرقلة لمسار بناء الدولة، مؤكداً أن حق الانتخاب مكفول دستورياً ولا يجوز مصادرته تحت أي ذريعة.

وأشار المجلس إلى أن نجاح هذه الجولة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاستقرار السياسي، مؤكداً التزامه بالتعاون مع الحكومة والهيئات الدستورية لإنجاح باقي المراحل الانتخابية في بقية البلديات، ودعمه الكامل لكل ما يعزز المسار الديمقراطي ويقوي المؤسسات المحلية ويقربها من المواطنين، باعتباره ضمانة للحكم الرشيد وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.